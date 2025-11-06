Presidente Corte Suprema por Palacio de Justicia: “Que cese el fuego de desinformación y de odio”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a la reflexión durante la conmemoración de los 40 años de la toma y el holocausto del Palacio de Justicia. En entrevista con Blu Radio, el alto funcionario subrayó la importancia de recordar a las víctimas y de preservar la memoria colectiva como ejercicio de reparación moral.

“Estamos preparando una conmemoración especial porque son 40 años y es un número significativo. Queremos rendir homenaje a las víctimas, traer la memoria y evitar el olvido”, expresó Tejeiro. El magistrado recalcó que la evocación de ese trágico episodio no solo es un acto simbólico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro institucional del país.

En medio de una agenda marcada por tensiones entre los poderes públicos, Tejeiro insistió en la necesidad de rescatar el respeto por la justicia y sus instituciones. “Este fue un ataque frontal a la justicia y a la democracia de Colombia. No solo fue doloroso para las víctimas, sino para toda la Nación”, recordó.

Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas. AFP

“Que cese el fuego de la desinformación y del odio”

El magistrado retomó las célebres palabras del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien durante el asedio clamó “¡Que cese el fuego!”. Tejeiro reinterpretó ese mensaje en el contexto actual: “Ese es hoy el fuego de la desinformación, de la descalificación, de la agresión verbal que está ocurriendo en todo el país. Que cese ese fuego”, afirmó.



Su llamado fue enfático: detener la polarización que, a su juicio, está minando los fundamentos de la convivencia democrática. “La acusación insensata, la desinformación y la agresión verbal se han vuelto cotidianas. Es hora de comprender al que no nos puede comprender y entender al que no nos puede entender”, señaló.

El magistrado propuso que la conmemoración sirva como punto de partida para reconstruir los lazos sociales fracturados. “Rememoremos estos hechos no solo para que no se repitan, sino para pensar qué país queremos y qué legado dejaremos a las nuevas generaciones”, enfatizó.

Respeto a las instituciones judiciales y a la independencia de poderes

Consultado sobre las recientes críticas del presidente Gustavo Petro hacia las altas cortes, Tejeiro fue prudente, pero firme en su defensa del equilibrio institucional. “Nuestro ordenamiento jurídico exige el respeto a las cortes, al poder judicial y, en general, a todas las instituciones. Esa necesidad de respeto es para todo el mundo, sin exclusiones”, subrayó.

Si bien reconoció el derecho a la libre expresión y al disenso, insistió en la importancia de mantener el debate público dentro de los límites del respeto: “Todos podemos disentir, pero debemos hacerlo respetuosamente y con argumentos”.

El magistrado explicó que la conmemoración de este año sería un acto íntimo y solemne de la Rama Judicial, razón por la cual no se extendieron invitaciones a los otros poderes del Estado. “Son actos propios de una rama judicial que está dolorida. El Ejecutivo y el Legislativo no están llamados a revivir ese dolor”, aclaró.

Los símbolos y el mensaje de la justicia

Sobre la controversia en torno al uso de símbolos del M-19 en actos públicos del presidente Petro, Tejeiro sostuvo que la justicia también se comunica a través de símbolos, pero con un propósito distinto: “Nosotros hacemos nuestra comunicación para decirle al país que debe reflexionar, que debe memorizar, para volver a construir un país diferente, más conviviente y más amable”.

Bandera M-19 en alocución Foto: Presidencia

El magistrado destacó que todos los juzgados del país izarán la bandera de Colombia a media asta como expresión de duelo nacional. Este gesto, explicó, busca recordar a quienes murieron defendiendo la justicia y reafirmar la vigencia de sus ideales en el presente.

Un mensaje final: memoria, respeto y futuro

A pocos días de culminar su periodo como magistrado —el próximo 15 de noviembre—, Octavio Tejeiro aprovechó la entrevista para enviar un último mensaje al país: “Utilicemos estos hechos para reflexionar sobre el país que queremos, sobre lo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Disminuyamos la agresión, la descalificación y avancemos hacia un país más pacífico y más próspero”.

