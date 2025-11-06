En vivo
Presidente Corte Suprema por Palacio de Justicia: "Que cese el fuego de desinformación y de odio"

Presidente Corte Suprema por Palacio de Justicia: “Que cese el fuego de desinformación y de odio”

El magistrado propuso que la conmemoración sirva como punto de partida para reconstruir los lazos sociales fracturados. “Rememoremos estos hechos no solo para que no se repitan, sino para pensar qué país queremos y qué legado dejaremos a las nuevas generaciones”, enfatizó.

