Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Corte ordenó restituir pensión a mujer con discapacidad tras suspensión 'arbitraria' de la Policía

Corte ordenó restituir pensión a mujer con discapacidad tras suspensión ‘arbitraria’ de la Policía

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de 'Camila', una mujer en condición de discapacidad cuyo sustento principal fue suspendido por la Policía Nacional sin previo aviso.

