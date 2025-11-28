Miguel Borja no seguirá en River Plate y este sería su próximo equipo, ¿vuelve a Colombia?

La derrota de River Plate frente a Racing (3-2) el pasado lunes, 24 de noviembre, fue el último partido de Miguel Ángel Borja con la camiseta de la banda cruzada, según han dado a conocer medios locales, en torno al futuro del delantero colombiano.

De acuerdo con información de medios locales, el técnico Marcelo Gallardo no solo le informó el fin a Borja, sino también a jugadores como Enzo Pérez, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Milton Casco, Gonzalo ‘Pity’ Martínez y Federico Gattoni que no serán tenidos en cuenta en el 2026. Poniendo así fin a una era en River, buscando darle un nuevo aire que traiga mejores resultados al equipo.

Miguel Borja // Foto: AFP

¿Cuál será el próximo equipo de Miguel Borja?

Desde inicio de 2026, Borja será agente libre y podrá negociar con cualquier equipo su fichaje, pero, según dio a conocer el periodista Pipe Sierra, su objetivo personal sería continuar en el exterior, descartando, por ahora, en regreso al fútbol profesional colombiano.

Allí, es donde apareció el nombre de América de México, pero también equipos como Cruz Azul y Tigres han mostrado interés por hacerse con los servicios del delantero colombiano.

Cabe recordar que en el fútbol colombiano sonaron como opciones equipos como Atlético Nacional, Junior y América de Cali, este último era el más avanzado, pero los números que pedía el atacante no permitieron que las negociaciones pudieran avanzar.



Borja Foto: AFP

Los números que dejó Miguel Borja en su paso por River Plate

Llegó en 2022 desde Junior de Barranquilla por una compra sobre los 8 millones de dólares. Desde entonces, el delantero disputó un total de 159 partidos con el equipo de la banda cruzada en donde hizo 62 goles y asistió en 10 ocasiones.

Al inicio era uno de los jugadores más letales del equipo argentino, pero con el paso del tiempo la relación con los hinchas se fue rompiendo por su bajo rendimiento.