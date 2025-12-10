Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

El chance Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante el sorteo realizado el miércoles, 10 de diciembre de 2025. Como es habitual, este popular juego ofreció una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la expectativa entre quienes revisan a diario sus resultados.

Número ganador del Paisita Noche – 10 de diciembre de 2025

Según la información oficial del operador, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Animal:

Desglose de cifras:



Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Los jugadores pueden consultar los resultados de sorteos anteriores del Paisita Noche en las plataformas oficiales, lo que les permite verificar sus apuestas y llevar un control de las combinaciones ganadoras.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche depende del número de aciertos obtenidos. Estas son las modalidades de pago vigentes:



1 acierto (última cifra) – “La uña”

Paga 5 pesos por cada peso apostado.

2 aciertos (dos últimas cifras) – "La pata"

Paga 50 pesos por cada peso apostado.

3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (todas las cifras):

Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.



Es importante recordar que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 % sobre el valor total del premio.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y jugados en Colombia. Se sortea todos los días, lo que permite a los apostadores seguir de cerca cada resultado y disfrutar a diario de la emoción de este juego, que ya hace parte de la rutina de miles de hogares en el país.