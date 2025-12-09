Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a ser protagonista entre miles de jugadores en Colombia durante el sorteo realizado este martes, 9 de diciembre de 2025. Como cada jornada, este tradicional chance entregó una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la expectativa de quienes siguen día a día sus resultados.

Número ganador del Paisita Noche – 9 de diciembre de 2025

De acuerdo con la información oficial publicada por el operador, la combinación ganadora del sorteo fue:



Número ganador:

Animal:

Desglose de cifras:



Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Los jugadores pueden consultar los resultados de sorteos anteriores del Paisita Noche en las plataformas oficiales del operador, con el fin de verificar sus apuestas y llevar un registro de las combinaciones ganadoras.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche varía según la cantidad de aciertos obtenidos. Así funcionan las diferentes modalidades de pago:



1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras) :

Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

: 4 aciertos (todas las cifras):

Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.



Es importante tener en cuenta que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 % sobre el valor total ganado.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más populares en Colombia. Se juega todos los días, lo que permite a los apostadores seguir de cerca cada resultado y mantener la emoción diaria de este sorteo, que ya forma parte de la rutina de miles de hogares en el país.