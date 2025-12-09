Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche volvió a ser protagonista entre miles de jugadores en Colombia durante el sorteo realizado este martes, 9 de diciembre de 2025. Como cada jornada, este tradicional chance entregó una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la expectativa de quienes siguen día a día sus resultados.
De acuerdo con la información oficial publicada por el operador, la combinación ganadora del sorteo fue:
Desglose de cifras:
Los jugadores pueden consultar los resultados de sorteos anteriores del Paisita Noche en las plataformas oficiales del operador, con el fin de verificar sus apuestas y llevar un registro de las combinaciones ganadoras.
El plan de premios del Paisita Noche varía según la cantidad de aciertos obtenidos. Así funcionan las diferentes modalidades de pago:
Es importante tener en cuenta que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 % sobre el valor total ganado.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más populares en Colombia. Se juega todos los días, lo que permite a los apostadores seguir de cerca cada resultado y mantener la emoción diaria de este sorteo, que ya forma parte de la rutina de miles de hogares en el país.