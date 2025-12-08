Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 8 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a repartir emoción entre miles de jugadores en Colombia. Como cada día, este tradicional chance ofreció una nueva oportunidad de ganar, y el sorteo de este lunes festivo, 8 de diciembre de 2025, ya tiene un afortunado ganador.

Número ganador del Paisita Noche

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, el número ganador del último sorteo fue: (en minutos).

Desglose de cifras:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Animal:

Los jugadores pueden consultar los resultados de sorteos anteriores del Paisita Noche en las plataformas oficiales del operador para verificar sus apuestas.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece distintos niveles de pago según la cantidad de aciertos. Así funcionan las premiaciones:



1 acierto (última cifra): “La uña” → paga 5 pesos por cada peso apostado.

→ paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras): “La pata” → paga 50 pesos por cada peso apostado.

→ paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 ac iertos (tres últimas cifras): Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (todas las cifras): Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Es importante recordar que todos los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 % sobre el valor total ganado.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es un chance muy popular en Colombia. Se juega todos los días, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de consultar los resultados a diario y seguir la emoción de este sorteo que se ha convertido en parte de la rutina de muchos hogares.