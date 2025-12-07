Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

El sorteo Paisita Noche volvió a atraer la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del 7 de diciembre de 2025, una fecha en la que este tradicional chance reafirmó su popularidad entre quienes buscan ganar con apuestas de bajo costo. Como ocurre a diario, la expectativa se mantuvo hasta que se reveló el número ganador, fortaleciendo una vez más el arraigo cultural que este sorteo tiene en diferentes regiones del país.

Número ganador del Paisita Noche – 7 de diciembre de 2025

Según la información entregada por la entidad operadora, la combinación ganadora del sorteo fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece un sistema de premios pensado para distintos perfiles de apostadores, de modo que cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo y estrategia. Los pagos dependen del número de cifras acertadas, manteniendo una estructura clara y reconocida a nivel nacional.



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”



Paga 5 pesos por cada peso apostado.

2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”



Paga 50 pesos por cada peso apostado.

3 aciertos (tres últimas cifras)



Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)



Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades se mantienen entre las preferidas del mercado porque permiten obtener ganancias atractivas incluso con apuestas pequeñas, un aspecto que ha consolidado al Paisita Noche como uno de los chances más competitivos del país.



Aspectos tributarios a tener en cuenta

En Colombia, los premios que superan las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, están sujetos a una retención del 20%. Este descuento aplica al momento de reclamar el premio y debe ser tenido en cuenta por los ganadores para calcular el valor final que recibirán.

La normativa tributaria busca mantener un control fiscal sobre los premios de mayor valor, por lo que resulta fundamental que los apostadores estén informados antes de hacer cualquier reclamo.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también identificado como Paisita 2, es uno de los chances más reconocidos del país. Su sorteo diario, su historia dentro de los juegos de azar y la variedad de modalidades que ofrece lo han posicionado como una de las alternativas favoritas entre quienes disfrutan de este tipo de apuestas.



Su formato sencillo, combinado con la emoción que genera cada noche, lo mantiene como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia, especialmente entre quienes buscan oportunidades de ganar sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.