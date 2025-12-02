Les alivian 'chicharrón' a personas con mascotas: metro de Bogotá hace inesperado anuncio

La integración entre TransMilenio y la primera línea del metro de Bogotá no solo traerá ajustes en movilidad, tarifas y tiempos de viaje. También llega con un alivio para los hogares que conviven con perros y gatos. Aunque la discusión pública suele girar en torno a costos, frecuencias e infraestructura, un tema que ha generado inquietud entre los ciudadanos tiene que ver con la posibilidad de transportar mascotas en el nuevo sistema.

La respuesta llegó de manera directa y, para muchos, esperanzadora. La Empresa Metro confirmó que aplicará exactamente la misma normativa vigente en TransMilenio cuando el sistema entre en operación comercial, programada para marzo de 2028. Esto significa que no habrá restricciones adicionales ni prohibiciones nuevas. Para miles de bogotanos, esta decisión representa un respiro, pues viajar con sus animales de compañía dejará de ser una preocupación.

Además de aclarar el panorama sobre las mascotas, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, reiteró que la tarifa del metro será la misma que rija en ese momento tanto en la red troncal como en los buses zonales y los cables. En otras palabras, el pasaje no tendrá un valor independiente, lo que garantiza una integración completa entre ambos sistemas.

Gato / animales / mascotas Foto: Redes sociales

Transporte de mascotas en el metro de Bogotá: reglas claras

El manual de usuario de TransMilenio será la guía operativa para el metro. Si hoy una persona viaja con su perro o gato, las reglas que aplica el sistema serán exactamente las mismas en los vagones del metro. Estas son:



Los animales pequeños deberán ir en un guacal cómodo, con espacio suficiente para moverse.

Los perros medianos y grandes deberán llevar collar y sujeción permanente; no podrán ocupar sillas.

Las razas de manejo especial tendrán que portar collar, bozal y estar bajo el control de un adulto.

Los animales lazarillos podrán ingresar sin bozal, siempre con la identificación exigida por ley.

Ningún usuario podrá transportar más de un animal al mismo tiempo.

Si la autoridad lo solicita, deberá presentarse el carné de vacunación.

No está permitido alimentar a las mascotas dentro del sistema.

Este anuncio abre inevitablemente la comparación con otros sistemas del país, como el metro de Medellín, donde las mascotas solo pueden ingresar en guacales de máximo 60 x 60 centímetros y en horarios definidos, sin permitir el ingreso de perros grandes.

En Bogotá, en cambio, la instrucción es clara: facilitar la convivencia y evitar nuevas barreras para quienes se movilizan con sus animales. Con esta decisión, el metro se propone iniciar su operación bajo un enfoque de integración total, pensando en la ciudad que viene y en las dinámicas cotidianas de sus usuarios.