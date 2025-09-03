Gobernadora del Valle pide a Petro rectificar palabras sobre el PAE tras discurso de MinEducación

Continúa la polémica entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por los señalamientos que hizo en su más reciente alocución, al referirse que en el departamento no se están utilizando de manera adecuada los recursos. Ante esto, la mandataria respondió manifestando que sí hay inversión y que el presidente debe informarse antes de emitir juicios.

A este rifirrafe se suma un nuevo pronunciamiento, esta vez del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien indicó que el presidente no se refería al departamento del Valle del Cauca como tal, sino únicamente a la ciudad de Cali, que presenta fallas en la cobertura.

“Estamos haciendo revisiones técnicas para garantizar que en todas las regiones se cumpla con el calendario escolar y decirle a la gobernadora del Valle que, en este caso, las palabras dichas por el presidente tienen relación con la ciudad de Cali, donde ha disminuido la cobertura y donde estamos verificando con la entidad territorial para garantizar el Programa de Alimentación Escolar en su totalidad”, dijo Rojas.

Por estas declaraciones, la mandataria regional no dudó en hacerle el reclamo desde su cuenta de “X” al presidente Gustavo Petro, solicitándole rectificar la información sobre el manejo de los recursos en el departamento con el plan de alimentación escolar.

“Rectifique públicamente: desinformar con señalamientos falsos confunde al país, atenta contra la verdad, mi dignidad y la de los vallecaucanos. Nuestros niños merecen respeto, verdad y dignidad”, escribió en la red social.

Horas después de los señalamientos del presidente, la gobernadora le exigió respeto, ya que actualmente en el Valle del Cauca más de 111.000 estudiantes de 34 municipios no certificados están recibiendo sus alimentos en las instituciones educativas oficiales de las zonas rurales y urbanas. Finalmente, ante lo dicho por el ministro de educación de la ciudad de Cali, la secretaría de educación de la ciudad, emitirá un comunicado explicando la inversión de los recursos del PAE.