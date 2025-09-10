Contraloría destapa irregularidades por más de $78.000 millones en proyectos de regalías

La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías. Una actuación especial de fiscalización permitió identificar hallazgos fiscales por 78.874 millones de pesos en proyectos estratégicos de ciencia, tecnología, innovación, agua potable y energías renovables.

En total, se auditaron 14 iniciativas financiadas con más de 183.000 millones de pesos, encontrando fallas en supervisión, ejecución y sostenibilidad, que afectan directamente a comunidades rurales y territorios PDET. “Las situaciones que dan origen a estos hallazgos hacen referencia a obras inconclusas, deficiencias técnicas, ausencia de planes de sostenibilidad y pagos por bienes o servicios que no cumplieron con lo contratado en proyectos determinantes en el cierre de brechas sociales y económicas”, se lee en el reporte de la Contraloría.

Contraloría General de la Nación Foto: Contraloría

El caso más crítico se registró en Putumayo, donde un proyecto de tecnologías digitales para educación presentó alteración de actas de entrega, reducción de equipos fotovoltaicos, internet satelital inoperante y falta de acompañamiento pedagógico. Las irregularidades ascienden a 32.826 millones de pesos y comprometen el acceso a la educación de calidad en poblaciones priorizadas.

Otros hallazgos corresponden a un proyecto de realidad aumentada en el Cesar, con baja utilidad social y fallas técnicas por más de 9.000 millones; programas de vivienda rural en Antioquia con deficiencias de calidad y sistemas solares en el Meta y Caquetá, que por falta de mantenimiento y contratos de operación, corren el riesgo de convertirse en obras inconclusas.

“Estas actuaciones especiales de fiscalización transversales se enfocan en sectores críticos para el país, que son claves para reducir las desigualdades sociales y económicas, especialmente en territorios rurales y PDET, donde el acceso a servicios esenciales como energía, agua potable, educación y tecnología son fundamentales para su desarrollo”, sentenció la Contraloría.

El ente de control, alertó que estas falencias no solo representan pérdidas millonarias, sino que también debilitan la confianza institucional y amplían las brechas sociales y digitales en zonas históricamente marginadas. La entidad aseguró que continuará vigilando la culminación de los proyectos y que, de ser necesario, iniciará los procesos fiscales correspondientes.