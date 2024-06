Rafael Dudamel y su pasado con Santa Fe: hoy busca quitarle el título con Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, dos de los mejores equipos del fútbol profesional colombiano, protagonizarán desde este sábado 8 de junio, la gran final de la Liga BetPlay, en una llave que empezará en el estadio Alfonso López de Bucaramanga y finalizará en el césped de El Campín de Bogotá.

Para los Leopardos, esta será su segunda final de la historia, luego de la vivida en 1997, cuando se quedó a un paso de lograr su primera estrella, tras perder el título ante América de Cali. Después de 27 años, un hombre es responsable de poner a soñar a toda una región con la consagración en la escena nacional.

Se trata del venezolano Rafael Dudamel, que a sus 51 años disputará su segundo título en el rentado colombiano, luego de la disputada en el segundo semestre de 2021 con Deportivo Cali. En su segundo reto como profesional en el balompié rentado, el exarquero quiere vivir una nueva alegría.

Y es que pasaron 44 torneos cortos y cuatro anuales para que el equipo bumangués volviera a la máxima instancia del campeonato liguero. Pero hay un suceso que lo une al que será su rival en esta nueva definición, pactada a 180 minutos y que entregará estrella, además de cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Dudamel, el mismo que está en el banquillo de los ‘Leopardos’, fue arquero del equipo ‘cardenal’, pues entre 1995 y 1997 defendió el arco del primer campeón del FPC. De hecho, en su estadía en la capital, era llamado ‘San Rafael’, por sus destacadas actuaciones que lo llevaron a ganarse el cariño de la parcial santafereña.

Dudamel, en un gran momento en Bucaramanga // Fotos: Atlético Bucaramanga

En los tres años que estuvo con el equipo capitalino, Dudamel disputó un título internacional: La Copa Conmebol de 1996, en la que los leones estuvieron muy cerca de conquistar el prestigioso trofeo, pero estuvieron a un gol de forzar la definición por penales. Ese recuerdo aún sigue intacto en el exjugador.

“Tengo mucha admiración y vivo enamorado de mi equipo, no solamente por los triunfos que nos han dado, sino porque no es fácil crecer en el triunfo. Este plantel ha sido capaz de crecer en el éxito y eso no es fácil”, dijo el entrenador, que tiene claro cuál es la meta, aunque al frente tenga a un club que representa un capítulo especial en su carrera. Tal es la confianza que se tiene Dudamel que se ve alzando un nuevo trofeo en el FPC, que sería el primero del Bucaramanga.

Ellos han jugado como unos campeones porque vamos a ser campeones, ya somos campeones. Así lo han jugado. Todo lo que se nos ha presentado. Siempre con la entereza, con la convicción, sobre todo con la fe y el carácter afirmó Dudamel.

El sábado 15 de junio, a las 9:30 p.m., se sabrá si el pálpito del venezolano, que se ha hecho un nombre en el FPC, se hará o no realidad. Para felicidad o tristeza de todos los hinchas del equipo bumangués, que se han volcado a respaldar a su equipo de cara a esta definición.