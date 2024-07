América 4-0 Envigado: los 6 datos que dejó el abultado triunfo de la mechita

América de Cali hizo valer su condición de local y este jueves, en partido adelantado por la sétima fecha de la Liga Betplay II-2024, derrotó contundentemente al Envigado F.C., en un partido que debió disputarse en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

Más allá del triunfo, con el que el equipo rojo del Valle llegó a 6 puntos y se ubica -parcialmente- en la segunda posición, solo detrás de Atlético Nacional, el resultado dejó 6 datos que vale la pena resaltar.

Datos del América 4-0 Envigado

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali por liga?

Tras la victoria, cabe recordar que el América no jugará en la fecha 4 el próximo fin de semana, vs. Deportes Tolima, pues el partido fue aplazado. Misma situación que sucede con el Envigado vs. Chicó, que también fue pospuesto.