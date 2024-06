Revelan el árbitro de la final entre Santa Fe y Bucaramanga en El Campín

A pocas horas de comenzar la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, se confirmó el árbitro principal que impartirá justicia en el estadio El Campín de Bogotá. Sin embargo, hubo un cambio en la terna arbitral.

¿Quién es?

En el más reciente comunicado de la Dimayor, se informó que será Carlos Betancur, representante del Valle, el que estará en este importante partido de la liga colombiana. Sin embargo, se evidenció un cambio en el VAR con la inclusión de Mauricio Pérez por María Victoria Daza.

Blog Deportivo entrevistó a Armando Farfán, presidente de la Comisión Arbitral, quien señaló que desde el inicio que había elegido a Pérez para estar en esta final, pero, aparentemente, por un error de comunicación, se publicó con el nombre de Daza.

Farfán afirmó que el jueves, 13 de junio, expresó su inconformismo al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, por la publicación de esa terna, pues no era la que había aprobado la comisión arbitral.

"Se habían equivocado y tenían que corregir el error porque nosotros no íbamos a aceptar eso", añadió en los micrófonos de Blu Radio.

¿Betancur está listo para la final?

Durante el semestre tuvo dos polémicas en liga: la no expulsión de defensor del Junior Jermein Peña por un golpe dentro del área contra un atacante de Millonarios; aunque sancionó el penal, no mostró la tarjeta roja. La segunda fue una infracción del arquero de Once Caldas contra Santa Fe, pues el portero cogió el balón con las manos fuera del área y no se percató de la falta.

Pese a estas dos situaciones, Farfán indicó que hubo un debate en la comisión arbitral, se escucharon las posiciones de varios y finalmente se le dio "el voto de confianza".

Terna arbitra Santa Fe vs. Bucaramanga