Los escabrosos detalles del asesinato de Dr. Velásquez: su mayordomo contó todo en la Fiscalía

Julián Quintero, conocido como el mayordomo, fue quien asesinó a Daniel Alejandro Velásquez, conocido como Dr. Velásquez y quien era un reconocido productor musical. Así lo reconoció ante la Fiscalía: “Le disparé una sola vez, le disparé en la cabeza”.

Pero, más allá de su confesión, se conocieron reveladores detalles de este crimen que estremeció la industria musical en Colombia. Blu Radio conoció lo dicho por Quintero en el interrogatorio y allí señaló cómo le quitó la vida al Dr. Velásquez y a su pareja, Astrid Sofía, y por qué lo hizo.

“Daniel me dijo que íbamos a hablar de otra cosa y me dijo que la abuela, o sea mi mamá, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué y él me dijo que Sofia le había dicho que mi mamá la trataba mal (…) que la trataba de perra, pero yo le dije que era algo absurdo y Daniel comenzó a enojarse y me dijo que más perra era mi mamá”, afirmó Quintero, también conocido como ‘El Tío’.

Según este hombre, teniendo unos “tragos encima”, sacó una pistola 9mm que se guardaba en el parche, una edificación donde Dr. Velásquez tenía reuniones, y, de un solo disparó, acabó con la vida del productor y de su pareja.

Publicidad

“Saqué la pistola que se tenía ahí en el parche (…) entonces cogí la pistola 9mm y le disparé a Daniel Alejandro, yo ya estaba enceguecido de la ira y con tragos encima, le disparé una sola vez, le disparé en la cabeza, yo le dije que respetara y le disparé”, añadió.

Además, también contó cómo asesinó a Sofía: “Ya luego salí del parche a ver quién había escuchado el tiro y salí para la casa principal; subí al cuarto de Astrid Sofía, iba enceguecido, entré al cuarto y le disparé una vez, se lo disparé en la cabeza”.

Publicidad

Quintero agregó que luego del crimen la angustia lo agobió por lo que escondió la pistola en “un matorral”.

“Luego de dispararle recapacité y me bajé rápido y no sabía qué hacer, estaba en la angustia, ya había asimilado la embarrada. Me fui corriendo para mi casa y cogí la pistola traumática (…) En medio de la angustia, decidí colocar la pistola que había utilizado para cegar la vida de Daniel y Sofia en un matorral, me quede con la traumática, la cual entregue en principio a la policía de vigilancia”, destacó.

El mayordomo reiteró que su confesión la hizo de “manera libre y voluntaria” y que nadie lo mandó a matar a Daniel ni a Sofía.

“Yo fui quien los mató en un momento de ira, ningún familiar tiene que ver con este acto que cometí”, sentenció.