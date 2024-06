Arma y declaración del mayordomo, claves en investigación de asesinato de Dr. Velásquez y su novia

Muchas son las piezas que le faltan a la investigación del homicidio del productor musical Daniel Velásquez, de 40 años, que fue ultimado en su casa en la madrugada del 8 de junio junto con su novia Astrid Riascos.

Durante la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, Andrés Felipe Franco, como fiscal del caso, reveló que tienen material probatorio para asegurar que Julián Alberto Quintero Agudelo, mayordomo y tío de la exesposa de Dr. Velásquez, habría presuntamente disparado, luego de tener una discusión por la familia y tras consumir alcohol. Así se lo hizo saber en la diligencia virtual.

"Estaban departiendo y haciendo ingesta de licor y una conversación se tornó agresiva de palabras refiriéndose a sus familias, lo que hizo que usted, señor Julián Alberto, accionará en una oportunidad un arma de fuego tipo 9 milímetros que tenía en la finca contra la vida del ciudadano Daniel Alejandro, específicamente contra su cabeza", dijo el abogado.

También, durante la audiencia llevada a cabo por el juez 3° municipal de control de garantías de Envigado, se dio a conocer que, pese a las diferentes versiones que ha entregado el señor Quintero a las autoridades, admitió haber cometido el delito y entregó el arma con el que se habría cometido el doble crimen.

"El señor Julián declara que él no fue partícipe de los hechos. Al parecer, esa información de la pistola traumática la dio para desviar la atención entendiendo en que en su segunda declaración él nos indica que comete la conducta y procede pues hacer la entrega de la arma de fuego que después cotejándose coincide", expresó Daniel Gómez, abogado de la familia del productor musical.

Pero luego de hora y media de audiencia, esta fue aplazada para el viernes 14 de junio a las 8:30 de la mañana, tras la solicitud de la defensa del señalado, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Por ello, el abogado de víctimas no canta victoria frente a lo sucedido, pues aún falta determinar los móviles del asesinato y la versión podría ser modificada por el hombre que, por ahora, permanece en custodia de las autoridades.

"Es muy diferente dar una versión libre a dar un interrogatorio indiciado. Nosotros a este momento, pues no tenemos hasta que la la audiencia no se desarrolle y no se termine de desarrollar por completo, no tenemos absoluta certeza. Él pudiese llegar en determinado caso, en la misma audiencia, a hacer una retracción", aclaró Gómez.

De momento, llaman la atención varios aspectos, como que en la propiedad, dividida en cuatro casas, había por lo menos cinco personas más al momento de los hechos. Según narró el fiscal, Julián Alberto disparó primero al productor musical y luego, se dirigió hasta la casa principal, donde accionó el arma contra Astrid Riascos, ambos en estado de indefensión.

Mientras se adelantaba esta audiencia, la familia y amigos de Dr. Velásquez lo recordaron durante las exequias con nostalgia y cariño como un hombre que era amplio, le gustaba ver a las personas de su alrededor triunfar y daba lo mejor a su círculo social y familiar. El rapero paisa Ultrajala le agradece haberlo vuelto profesional.

"Aprendí el camino que nunca vi en la calle, pues en el barrio, como no tenemos asesores, él me mostró como el verdadero camino de la música de la industria y algo muy bonito de ese tiempo fue que también lo vi cumplir su sueño como empresario, como JM, tener un artista top como Blessd", destacó el cantante.

El último adiós al productor musical fue en la iglesia de Santa Gema en Medellín, rodeado de decenas de amigos y familiares.