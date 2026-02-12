En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Condenados responsables de torturar a dos trabajadores en finca de Greeicy Rendón en Rionegro

Condenados responsables de torturar a dos trabajadores en finca de Greeicy Rendón en Rionegro

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que demostraron la responsabilidad de los implicados.

finca de familia rendón.jpg
Condenados responsables de torturar a dos trabajadores en finca en Rionegro
Foto: Fiscalía, redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad