Condenados responsables de torturar a dos trabajadores en finca de Greeicy Rendón en Rionegro

Un juez de conocimiento especializado de Antioquia condenó a 12 años de prisión a cinco hombres hallados responsables de torturar a dos trabajadores en una finca ubicada en la vereda La Convención, en el municipio de Rionegro.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que demostraron la responsabilidad de los implicados: Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro en el delito de tortura.



Los hechos

La investigación estableció que los hechos ocurrieron en la mañana del 8 de mayo de 2023, cuando los hoy condenados, quienes trabajaban para una empresa logística al servicio del propietario del inmueble, señalaron a dos empleados de la finca de participar en el supuesto hurto de dinero guardado en una caja fuerte.

Según la Fiscalía, uno de los trabajadores, de 61 años de edad, fue llevado hasta la habitación del mayordomo, donde fue golpeado en repetidas ocasiones. El otro empleado también fue agredido físicamente y sometido a actos violentos con el fin de presionarlo para que entregara información sobre el dinero desaparecido.

Las agresiones se prolongaron por un largo tiempo, luego unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y capturaron en flagrancia a los implicados, lo que permitió detener los hechos.



Además, el ente acusador indicó que “Por los mismos hechos ya fue imputado, en calidad de determinador, Luis Alberto Rendón, familiar del dueño del predio”.

La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia y fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.