En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Indignación por fiesta de despedida con pólvora a “fletero de fleteros” en Medellín

Indignación por fiesta de despedida con pólvora a “fletero de fleteros” en Medellín

El fletero había sido herido por la Policía durante un operativo que frustró el robo de una motocicleta en el centro de la ciudad.

fletero de fleteros.png
Indignación por fiesta con polvora para "fletero de fleteros" en Medellín
Video redes sociales
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad