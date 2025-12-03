En vivo
Van 50 lesionados por pólvora en el inicio de la temporada; el 10 % son menores de edad

Van 50 lesionados por pólvora en el inicio de la temporada; el 10 % son menores de edad

El INS también reportó que dos menores lesionados estaban bajo el cuidado de adultos en estado de embriaguez. Antioquia concentra la mayoría de los casos.

