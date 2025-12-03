Van 50 lesionados por pólvora en el inicio de la temporada; el 10 % son menores de edad

El inicio de la temporada decembrina deja hasta el momento 50 personas lesionadas por el uso de pólvora en el país, según el Instituto Nacional de Salud (INS). De ese total, el 10 % corresponde a menores de edad, y en dos de los casos los niños estaban acompañados por adultos que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Los reportes indican que Antioquia es el departamento con mayor número de afectados, con 27 casos; le siguen Valle del Cauca con 6; Caldas y Norte de Santander con 2 cada uno; y con un caso se encuentran Quindío, Bolívar, Buenaventura, Cali, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Risaralda y Sucre.

De acuerdo con el análisis epidemiológico, el 93 % de los casos corresponde a quemaduras y el 23 % a laceraciones, es decir, heridas o lesiones superficiales.



Lo que produce más lesiones

Los artefactos que más han causado lesiones son los voladores (26 %), seguidos de otros elementos pirotécnicos (24 %) y los tradicionales totes (20 %). Aunque se mantiene la vigilancia por riesgos asociados a sustancias tóxicas, el INS informó que, a la fecha, no se han registrado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por consumo de licor adulterado con metanol.