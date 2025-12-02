En vivo
Santanderes  / Por riesgo de quemaduras y uso de pólvora, Barrancabermeja decretó alerta amarilla

Por riesgo de quemaduras y uso de pólvora, Barrancabermeja decretó alerta amarilla

La medida estará vigente hasta el 17 de enero de 2026 y obliga a todas las IPS a reforzar urgencias, UCI, ambulancias y capacidad operativa. El Distrito busca prevenir quemaduras, intoxicaciones y emergencias asociadas.

