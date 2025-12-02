Por riesgo de quemaduras y uso de pólvora, Barrancabermeja decretó alerta amarilla

Barrancabermeja decretó alerta amarilla por riesgo de quemaduras. La medida estará vigente todo el mes de diciembre hasta el 17 de enero de 2026 y busca reforzar la capacidad de respuesta ante los riesgos que tradicionalmente aumentan durante el fin de año, como quemaduras, intoxicaciones, accidentes y otras afectaciones graves a la salud, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Entre los factores que motivaron la alerta están la fabricación, manipulación y uso inadecuado de pólvora pirotécnica, así como la presencia de sustancias peligrosas como el fósforo blanco y el alcohol metílico.

El secretario de Salud del municipio, Andrés Javier Manosalva Camargo, explicó que "la alerta amarilla se adopta para garantizar la protección de la vida y el bienestar de la población, cumpliendo las funciones legales del Distrito en materia de salud pública".

Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán mantener máxima capacidad operativa, reforzar los servicios de urgencias, asegurar el funcionamiento de la red de ambulancias, contar con suficientes insumos médico-quirúrgicos, verificar disponibilidad de UCI y bancos de sangre.



Asimismo, mantener comunicación permanente con el CRUE, activar la cadena de llamados de su personal, priorizar atenciones de urgencia sobre procedimientos ambulatorios y garantizar el sistema de referencia y contrarreferencia.

Además, todas las IPS del Distrito deberán reportar dos veces al día, a las 8:00 de la mañana y 8:00 de la noche, la disponibilidad de camas y ambulancias, mediante el formato oficial del Ministerio de Salud.

La Secretaría de Salud recordó que, según la Ley 1751 de 2015, toda persona que sufra lesiones por pólvora, intoxicaciones o síntomas asociados a sustancias peligrosas debe recibir atención inmediata, sin trámites administrativos que retrasen el servicio.

Publicidad

Manosalva reiteró que "no existe pólvora segura, su manipulación puede causar secuelas irreversibles, daños auditivos, intoxicaciones severas e incluso la muerte". Por ello, insistió en que los menores de edad no deben estar en contacto con ningún tipo de pirotecnia.

El Distrito invitó a la comunidad a reportar de inmediato cualquier emergencia y a disfrutar las festividades de fin de año con responsabilidad, evitando la exposición a riesgos que puedan comprometer la vida y la integridad.

Las IPS deberán informar cualquier eventualidad al CRUE Barrancabermeja, disponible las 24 horas en los números 313 326 4054 y 316 028 9208.