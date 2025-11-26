En vivo
Santanderes  / Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por alta ocupación hospitalaria

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por alta ocupación hospitalaria

La Secretaría de Salud Distrital activó plan de contingencia para distribuir la atención de pacientes.

