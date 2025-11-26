Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por alta ocupación hospitalaria

La Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria del distrito, luego de que el Hospital Regional del Magdalena Medio reportara una sobreocupación crítica en múltiples servicios, agravada por la suspensión de otros a raíz de la crisis financiera que atraviesa la institución. Esta situación llevó a activar un plan de contingencia interinstitucional para garantizar la atención oportuna y segura de los usuarios.

El agente interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio notificó que los servicios de urgencias, medicina interna y observación presentan niveles de ocupación por encima de su capacidad operativa, lo que ha obligado a ubicar pacientes en espacios no adecuados e incluso en sillas plásticas, como lo ha denunciado la ciudadanía a través del Sistema de Atención al Usuario.

Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Salud anunció la reorganización temporal de la red asistencial, priorizando el uso de la capacidad instalada disponible en otras instituciones del municipio. El plan contempla que la Clínica La Magdalena recibirá a los pacientes afiliados a Famisanar y Sanitas, especialmente aquellos cuyo estado requiera atención inmediata y que puedan ser manejados dentro de la oferta de servicios de esta IPS.

Por su parte, el Hospital Regional concentrará la atención de los pacientes afiliados a Nueva EPS, con el fin de optimizar la circulación interna, mejorar la capacidad de respuesta y disminuir la saturación que actualmente enfrenta.



Andrés Manosalva, secretario de Salud de Barrancabermeja, confirmó la medida: “Enviamos un mensaje importante a todos los barranqueños, especialmente a los pacientes que hoy se encuentran afectados por la no atención oportuna en el Hospital Regional. Hemos concertado un plan de contingencia con la Clínica La Magdalena para recibir a usuarios de Famisanar y Sanitas que llevan horas sin ser atendidos adecuadamente”.

Manosalva aseguró que la Secretaría ha recibido “numerosas quejas de pacientes ubicados en sillas plásticas y en lugares que no son adecuados para la atención”. En ese sentido, destacó que la Clínica La Magdalena cuenta con más de 100 camas disponibles, lo que permitirá descongestionar parcialmente el Hospital Regional del Magdalena Medio y ofrecer un servicio más digno a quienes hoy esperan solución.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a Nueva EPS para garantizar el flujo financiero hacia los prestadores, especialmente ante la temporada de fin de año, periodo en el que aumenta la vigilancia epidemiológica y la demanda de servicios.

Publicidad

La administración distrital aseguró que seguirá monitoreando la situación y entregará reportes periódicos a la comunidad mientras se mantenga la alerta amarilla.