En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Creciente del río Magdalena deja más de 450 familias afectadas en Barrancabermeja

Creciente del río Magdalena deja más de 450 familias afectadas en Barrancabermeja

Las principales afectaciones se han presentado en las siete veredas de la Ciénaga del Opón.

Publicidad

Publicidad

Publicidad