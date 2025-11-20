Creciente del río Magdalena deja más de 450 familias afectadas en Barrancabermeja

La emergencia causada por la creciente del río Magdalena continúa golpeando a las comunidades rurales de Barrancabermeja. En una visita técnica realizada al corregimiento Ciénaga del Opón, la dirección local de Gestión del Riesgo de Desastres confirmó afectaciones en más de 450 familias de las siete veredas de este territorio, donde las inundaciones han ocasionado pérdidas en viviendas, cultivos y enseres básicos.

Doralba Parada, directora de la oficina de Gestión del Riesgo, encabezó el recorrido por sectores como Caño Rasquiña, Santo Domingo, La Esmeralda, Candelaria, Caño Ñeques, La Florida, El Playón y Bocas de la Colorado.

“Nos dirigimos de manera inmediata a visitar estas familias y conocer directamente cuáles fueron sus afectaciones para garantizar la entrega de las ayudas humanitarias correspondientes, como kits alimentarios, kits de aseo, kits de cocina, colchonetas y elementos de rehabilitación”, señaló Parada.

La funcionaria agregó que la creciente ha dejado pérdidas importantes en cultivos de yuca, plátano, maíz y anís, además de afectar enseres y condiciones de habitabilidad.



El equipo técnico de la alcaldía reportó la pérdida de más de 300 matas de plátano, así como daños significativos en parcelas y cultivos tradicionales que sostienen la economía campesina del corregimiento. Estas afectaciones, sumadas al impacto en viviendas y caminos veredales, han generado una situación considerada urgente y prioritaria por las autoridades.

Desde la comunidad, la lideresa social Evangelina Guevara destacó el acompañamiento institucional en medio de la emergencia.

“Agradecemos la visita de la Dirección de Gestión del Riesgo, porque hemos tenido pérdidas en viviendas y cultivos, pero aquí seguimos los campesinos, resilientes, esperando que bajen las inundaciones para volver a sembrar”, expresó.

Las autoridades invitaron a la comunidad a permanecer informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones especialmente durante la temporada de lluvias.