Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Paz

Enfrentamientos armados en Aracataca afectan a comunidades arhuacas: alerta de la ONU

La ONU para los Derechos Humanos en Colombia se suma al llamado de la defensoría del pueblo y expresa su preocupación por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras en Aracataca.

