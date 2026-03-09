Restitución de tierras en Antioquia no alcanza el 15 % de las tierras solicitadas: Forjando Futuros

Denuncian que no ha avanzado la restitución de tierras en Antioquia y que menos del 15 % de las tierras solicitadas han sido devueltas. En el departamento hay 37 municipios que no tienen una sola sentencia de restitución.

La Fundación Forjando Futuros aseguró que la restitución de tierras sigue estancada en el departamento de Antioquia y que por ahora no se ha podido llegar ni siquiera al 15 % del cumplimiento de entrega por parte de la Unidad de Restitución de Tierras. Es decir, de cerca de 27.000 solicitudes, solamente han sido resueltas menos de 3.000.

Lo que señalan es que, a pesar de que se han restituido un poco más de 57.000 hectáreas en cerca de 4.000 predios, las cifras no compensan el enorme despojo de tierras que se vivió en el departamento de Antioquia, por lo que aseguran hay miles de víctimas sin respuesta.

Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, dejó en evidencia los graves problemas que hay en municipios como Medellín en donde calificó la situación como crítica al tener más de 1.500 solicitudes sin solución.



“En restitución de tierras hay 37 municipios del departamento que tienen cero sentencias. Primero, Medellín, cero sentencias. Bello, Murindó, Retiro, Santa Fe. En Antioquia hay 27 071 solicitudes de personas y familias que piden se les devuelva la tierra”, afirmó.

Hay que mencionar que, según Forjando Futuros, a este panorama se suma la persistente oposición de empresas que continúan dilatando y obstaculizando la restitución de predios como los 41 casos que hay en Antioquia, especialmente mineras, agroindustriales y del sector financiero que no han facilitado la entrega de tierras.

Finalmente, indicar que esto es una problemática nacional, ya que las sentencias de restitución apenas representan el 10,6 % de las solicitudes presentadas ante la URT y solo el 6 % de la meta gubernamental de 300.000 casos.