Lotería de Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a ser protagonista durante la noche del viernes, 28 de noviembre de 2025, cuando se realizó su sorteo número 4811. Como ocurre cada semana, este tradicional juego de azar reunió a miles de apostadores en todo el país, quienes siguieron de cerca la transmisión con la expectativa de conocer al nuevo ganador del premio mayor.

Con una trayectoria de varias décadas, la Lotería de Medellín se mantiene como una de las más reconocidas de Colombia gracias a su amplio plan de premios y a la emoción que genera en cada edición.

Premio Mayor del sorteo 4811

Número del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 28 de noviembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!a.



Lista completa de premios secos del sorteo 4811

A continuación, se presentan todos los premios secos para facilitar la verificación del billete:

La imagen oficial del sorteo está disponible para quienes prefieran confirmar la información de manera visual.



Plan de premios: $42.000 millones en juego

Para esta edición, la Lotería de Medellín dispuso un atractivo plan total de $42.000 millones, distribuidos de la siguiente forma:



Premio Mayor: $16.000 millones

2 súper secos de $1.000 millones

2 secos de $700 millones

2 secos de $500 millones

6 secos de $100 millones

7 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

15 secos de $10 millones

Además, se otorgaron premios por aproximaciones según las reglas oficiales.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

El proceso varía según el valor del premio:



Premios mayores a $5.000.000

Comunicarse a la línea nacional 018000 941160 para coordinar el pago.

Premios hasta $5.000.000

Reclamar directamente en la sede: Carrera 47 #49-12, Medellín.

O en distribuidores autorizados en todo el país.

Documentos requeridos

Cédula original o pasaporte

Billete o fracción física, o formulario electrónico

Certificación bancaria a nombre del ganador

Importante:

Los premios no se pagan en efectivo; la consignación se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada. La entidad garantiza total confidencialidad.



¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La mecánica es sencilla: se extraen balotas que forman un número y una serie. Quien acierta la combinación completa gana el premio mayor, aunque también existen aproximaciones y premios secundarios.

