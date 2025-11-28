Lotería de Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
La Lotería de Medellín volvió a ser protagonista durante la noche del viernes, 28 de noviembre de 2025, cuando se realizó su sorteo número 4811. Como ocurre cada semana, este tradicional juego de azar reunió a miles de apostadores en todo el país, quienes siguieron de cerca la transmisión con la expectativa de conocer al nuevo ganador del premio mayor.
Con una trayectoria de varias décadas, la Lotería de Medellín se mantiene como una de las más reconocidas de Colombia gracias a su amplio plan de premios y a la emoción que genera en cada edición.
Número del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 28 de noviembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!a.
A continuación, se presentan todos los premios secos para facilitar la verificación del billete:
La imagen oficial del sorteo está disponible para quienes prefieran confirmar la información de manera visual.
Para esta edición, la Lotería de Medellín dispuso un atractivo plan total de $42.000 millones, distribuidos de la siguiente forma:
Además, se otorgaron premios por aproximaciones según las reglas oficiales.
El proceso varía según el valor del premio:
Importante:
Los premios no se pagan en efectivo; la consignación se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada. La entidad garantiza total confidencialidad.
La mecánica es sencilla: se extraen balotas que forman un número y una serie. Quien acierta la combinación completa gana el premio mayor, aunque también existen aproximaciones y premios secundarios.