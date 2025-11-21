Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a generar expectativa entre miles de apostadores durante la noche del viernes, 21 de noviembre de 2025, cuando se llevó a cabo su sorteo número 4810. Como cada semana, este tradicional juego de azar reafirmó su importancia en la cultura colombiana al entregar millonarios premios y abrir la puerta a un nuevo ganador del premio mayor.

Con décadas de historia, la Lotería de Medellín continúa siendo una de las más reconocidas del país gracias a su prestigioso plan de premios y a la emoción que despierta en cada sorteo.

Premio Mayor del sorteo 4810

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 21 de noviembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!a.



Lista completa de premios secos del sorteo 4810

A continuación se presentan todos los premios secos del sorteo para facilitar la verificación del billete:

La imagen oficial del sorteo también está disponible para quienes deseen realizar la verificación visual del número y la serie.



Plan de premios: $42.000 millones en juego

Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un atractivo plan total de $42.000 millones, distribuidos así:



Premio Mayor: $16.000 millones

2 súper secos de $1.000 millones

2 secos de $700 millones

2 secos de $500 millones

6 secos de $100 millones

7 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

15 secos de $10 millones

Además, se entregaron premios por aproximaciones según las reglas establecidas por la entidad.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Los ganadores deben seguir los siguientes pasos, dependiendo del valor obtenido:



Premios superiores a $5.000.000

Comunicarse a la línea nacional 018000 941160 para coordinar el proceso de pago.

Premios de hasta $5.000.000

Reclamar directamente en la sede de la Lotería de Medellín: Carrera 47 #49-12.

O hacerlo en distribuidores autorizados en todo el país.

Documentos requeridos

Cédula original o pasaporte

Billete o fracción física, o formulario electrónico

Certificación bancaria a nombre del ganador

Importante:



Los premios no se pagan en efectivo.

El dinero se consigna a la cuenta bancaria registrada.

La entidad garantiza total confidencialidad en el proceso.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La dinámica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa se lleva el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.

