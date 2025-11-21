Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Publicidad
La Lotería de Medellín volvió a generar expectativa entre miles de apostadores durante la noche del viernes, 21 de noviembre de 2025, cuando se llevó a cabo su sorteo número 4810. Como cada semana, este tradicional juego de azar reafirmó su importancia en la cultura colombiana al entregar millonarios premios y abrir la puerta a un nuevo ganador del premio mayor.
Con décadas de historia, la Lotería de Medellín continúa siendo una de las más reconocidas del país gracias a su prestigioso plan de premios y a la emoción que despierta en cada sorteo.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 21 de noviembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!a.
A continuación se presentan todos los premios secos del sorteo para facilitar la verificación del billete:
La imagen oficial del sorteo también está disponible para quienes deseen realizar la verificación visual del número y la serie.
Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un atractivo plan total de $42.000 millones, distribuidos así:
Además, se entregaron premios por aproximaciones según las reglas establecidas por la entidad.
Los ganadores deben seguir los siguientes pasos, dependiendo del valor obtenido:
Importante:
La dinámica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa se lleva el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.