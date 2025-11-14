Lotería de Medellín, resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a despertar la emoción entre miles de apostadores durante su sorteo número 4809, realizado la noche del viernes 14 de noviembre de 2025. Como cada semana, este tradicional juego de azar ofreció premios millonarios y la oportunidad de transformar la vida de un nuevo afortunado.

Desde hace décadas, la Lotería de Medellín hace parte del ADN cultural del país, y su atractivo premio mayor la mantiene entre las más esperadas por los jugadores.

Premio mayor del sorteo 4809

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Lista de premios secos del sorteo 4809

A continuación, todos los premios secos para verificar el billete con precisión:

La imagen oficial del sorteo también está disponible para facilitar la verificación del billete.



Plan de premios: $42.000 millones en juego

Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un plan total de $42.000 millones, distribuido de la siguiente manera:



Premio Mayor: $16.000 millones

$16.000 millones 2 súper secos de $1.000 millones

de $1.000 millones 2 secos de $700 millones

de $700 millones 2 secos de $500 millones

de $500 millones 6 secos de $100 millones

de $100 millones 7 secos de $50 millones

de $50 millones 10 secos de $20 millones

de $20 millones 15 secos de $10 millones

Además, se otorgaron premios por aproximaciones según los criterios establecidos por la entidad.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Quienes resulten ganadores deben seguir estos pasos para recibir su premio de forma segura:



Premios mayores a $5.000.000

Comunicarse a la línea nacional 018000 941160 para coordinar el pago.

Premios de hasta $5.000.000

Reclamar en la sede de la Lotería de Medellín: Carrera 47 #49-12

O en distribuidores autorizados en todo el país.

Documentos necesarios

Cédula original o pasaporte

Billete o fracción física, o formulario electrónico

Certificación bancaria a nombre del ganador

Importante:



Los premios no se pagan en efectivo.

El dinero se consigna directamente a la cuenta bancaria registrada.

La entidad garantiza total confidencialidad durante el proceso.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La mecánica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa gana el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.

