Lotería de Medellín, resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a despertar la emoción entre miles de apostadores durante su sorteo número 4809, realizado la noche del viernes 14 de noviembre de 2025. Como cada semana, este tradicional juego de azar ofreció premios millonarios y la oportunidad de transformar la vida de un nuevo afortunado.
Desde hace décadas, la Lotería de Medellín hace parte del ADN cultural del país, y su atractivo premio mayor la mantiene entre las más esperadas por los jugadores.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!
A continuación, todos los premios secos para verificar el billete con precisión:
La imagen oficial del sorteo también está disponible para facilitar la verificación del billete.
Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un plan total de $42.000 millones, distribuido de la siguiente manera:
Además, se otorgaron premios por aproximaciones según los criterios establecidos por la entidad.
Quienes resulten ganadores deben seguir estos pasos para recibir su premio de forma segura:
Importante:
La mecánica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa gana el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.