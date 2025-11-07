Lotería de Medellín resultado del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Medellín volvió a llenar de emoción a miles de apostadores durante su sorteo número 4808, realizado la noche del viernes, 7 de noviembre de 2025. Como cada semana, este tradicional juego de azar ofreció premios millonarios y la posibilidad de cambiar la vida de un afortunado ganador.
En esta edición, el premio mayor fue de $16.000 millones, una cifra que reafirma a la Lotería de Medellín como una de las más atractivas y esperadas del país. Desde hace décadas, este sorteo hace parte de la cultura colombiana y continúa transformando historias cada viernes.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones
Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un robusto plan de premios por $42.000 millones, distribuido así:
A continuación, se presentan todos los secos del sorteo 4808 para que pueda verificar su billete con detalle.
La imagen oficial del sorteo también está disponible para que cada jugador compare su billete con precisión y confirme si resultó ganador.
Quienes hayan acertado en este sorteo deben seguir los siguientes pasos para reclamar su premio de manera segura:
La dinámica es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa se lleva el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y coincidencias parciales.
Cada billete cuesta $21.000 y está compuesto por tres fracciones. Las fracciones electrónicas pueden adquirirse individualmente por $7.000.