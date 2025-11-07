Lotería de Medellín resultado del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a llenar de emoción a miles de apostadores durante su sorteo número 4808, realizado la noche del viernes, 7 de noviembre de 2025. Como cada semana, este tradicional juego de azar ofreció premios millonarios y la posibilidad de cambiar la vida de un afortunado ganador.

En esta edición, el premio mayor fue de $16.000 millones, una cifra que reafirma a la Lotería de Medellín como una de las más atractivas y esperadas del país. Desde hace décadas, este sorteo hace parte de la cultura colombiana y continúa transformando historias cada viernes.

Premio Mayor: número y serie ganadores

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones



Un plan de premios de $42.000 millones

Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un robusto plan de premios por $42.000 millones, distribuido así:



Premio Mayor de $16.000 millones

2 súper secos de $1.000 millones

2 secos de $700 millones

2 secos de $500 millones

6 secos de $100 millones

7 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

15 secos de $10 millones

Pago de aproximaciones

Ganadores de los premios secos de la Lotería de Medellín

A continuación, se presentan todos los secos del sorteo 4808 para que pueda verificar su billete con detalle.

La imagen oficial del sorteo también está disponible para que cada jugador compare su billete con precisión y confirme si resultó ganador.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Quienes hayan acertado en este sorteo deben seguir los siguientes pasos para reclamar su premio de manera segura:



Premios mayores a $5.000.000

Comunicarse a la línea nacional 018000941160 para coordinar el proceso de pago.

Premios de hasta $5.000.000

Reclamar directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 #49-12)

O en distribuidores autorizados en todo el país.

Documentos requeridos

Cédula original o pasaporte

Billete o fracción física, o formulario electrónico

Certificación bancaria a nombre del ganador

Importante

Los premios no se pagan en efectivo.

El dinero se consigna a la cuenta bancaria suministrada.

La entidad garantiza confidencialidad y protección de identidad durante todo el proceso.

¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

La dinámica es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa se lleva el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y coincidencias parciales.



Cada billete cuesta $21.000 y está compuesto por tres fracciones. Las fracciones electrónicas pueden adquirirse individualmente por $7.000.

