Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 31 de octubre de 2025

La Lotería de Medellín realizó su sorteo número xxxx la noche del viernes 31 de octubre de 2025, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 16.000 millones de pesos.

Este juego de azar, que lleva décadas siendo una tradición en Colombia, continúa haciendo millonarios a quienes le apuestan a la suerte cada viernes.

El plan de premios por valor de $42.000 millones, incluyendo un Mayor de $16.000 millones, dos súper secos de $1.000 millones, dos secos de $700 millones, dos secos de $500 millones, seis secos de $100 millones, siete secos de $50 millones, diez secos de $20 millones, quince secos. de $10 millones y el pago de aproximaciones.



Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 31 de octubre de 2025 es el 1279 de la serie 260. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!

Si tiene alguna duda sobre el cobro de su premio en cuanto a tiempos, impuestos a asumir, o sobre el impuesto de ganancia ocasional de los premios en especie, comuníquese a la línea (604) 511 5855.



Ganadores de los secos de la Lotería de Medellín

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.



A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 4790 de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 4 de julio de 2025. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Medellín?

Si jugó la Lotería de Medellín y resultó ganador, siga estos pasos para reclamar su premio de forma segura:

Premios mayores a $5.000.000: Debe comunicarse con la línea de atención 018000941160 para gestionar el pago.

Premios de hasta $5.000.000: Puede reclamarlos en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 #49-12) o en distribuidores autorizados en todo el país.

Documentos necesarios: Lleve su cédula original o pasaporte, el billete físico o fracción (o el formulario electrónico) y certifique cuenta bancaria a nombre del ganador.

No se paga en efectivo: El premio se consignará a la cuenta bancaria que informes por seguridad.

Confidencialidad garantizada: La Lotería de Medellín maneja protocolos para proteger tu identidad durante el proceso.

¿Cómo se juega?

La Lotería de Medellín se basa en un sorteo donde se extraen balotas que conforman un número ganador y una serie.

El premio mayor se gana al acertar el número y la serie exactos. Sin embargo, también hay premios para quienes acierten parcialmente, ya sea en el número o en la serie.

Cada billete de la Lotería de Medellín generalmente cuesta $21.000 pesos y está compuesto por tres fracciones. Cada fracción electrónica individual tiene un valor de $7.000.

