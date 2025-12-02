MinTrabajo sobre salario mínimo: "Cabal se comporta más como un opositor que como un líder gremial"

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, arremetió fuertemente contra Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificando su retiro de la mesa de concertación del salario mínimo como una "conducta reprochable". Sanguino afirmó que Cabal "se comporta más como un como un opositor político que como un dirigente gremial".

La polémica surge luego de que Fenalco decidiera abandonar la mesa de negociación, argumentando que el Gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro o del ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había insinuado un aumento del salario mínimo de dos dígitos, supuestamente del 11%.



Conducta de Fenalco

Sanguino desmintió que el gobierno haya fijado ya una cifra, señalando que hasta el momento, solo el ministro Benedetti ha hablado de porcentajes o cifras de incremento. El ministro del Trabajo enfatizó que su cartera no ha hecho públicos los escenarios construidos y busca ser "muy responsable en esa materia".

La crítica de Sanguino a Cabal es profunda, pues asegura que el líder gremial no solo tiene una posición de "no", sino del "nunca". Según el ministro, a Cabal "nunca le gusta nada que venga del gobierno", incluyendo la reforma laboral, la reforma pensional y los incrementos de salario mínimo. Sanguino sugirió que "ese tipo de conducta pues no ayuda a la concertación" y contrastó la actitud de Cabal con la de otros líderes gremiales como Bruce Mac Master de la Andi, quien, a pesar de ser crítico, se mantiene en la mesa de discusión, al igual que los delegados de Acopi y la Sociedad de Agricultura de Colombia.

Jaime Alberto Cabal. Foto FENALCO

Debate con el ministro Benedetti

El proceso de negociación se ha visto mediado por una discusión pública con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha expresado su opinión en sendos videos, proponiendo un incremento de salario mínimo en dos dígitos. El ministro Sanguino calificó esta interacción como una "discusión cordial" y contradicciones normales dentro del gabinete.



No obstante, Sanguino le respondió públicamente a Benedetti invitándolo a argumentar su propuesta en la mesa de concertación "con rigor". Sanguino destacó que una discusión responsable debe examinar las variables que exige la ley y la Constitución: la inflación (causada y esperada, provenientes del Dane y el Banco de la República) y la productividad (productividad de todos los factores y productividad del trabajo). Para Sanguino, no es suficiente con mencionar los porcentajes de incremento de otros países.

Actualmente, el Ministerio del Trabajo se encuentra modelando escenarios y ajustando indicadores técnicos. Apenas se conocerán los datos actualizados de inflación este viernes, un factor clave para la discusión. La decisión final sobre el incremento le corresponde al presidente de la República.

