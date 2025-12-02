En vivo
MinTrabajo sobre salario mínimo: "Cabal se comporta más como un opositor que como un líder gremial"

Sanguino desmintió que el gobierno haya fijado ya una cifra, señalando que hasta el momento, solo el ministro Benedetti ha hablado de porcentajes o cifras de incremento. El ministro del Trabajo enfatizó que su cartera no ha hecho públicos los escenarios construidos y busca ser "muy responsable en esa materia".

