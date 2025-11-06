En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Fenalco sobre Benedetti por salario mínimo: "Está haciendo demagogia barata de cara a elecciones"

Fenalco sobre Benedetti por salario mínimo: "Está haciendo demagogia barata de cara a elecciones"

Fenalco sostiene que esta intervención prácticamente "dinamita la mesa de concertación laboral" para este año sobre el salario mínimo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad