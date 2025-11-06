Fenalco sobre Benedetti por salario mínimo: "Está haciendo demagogia barata de cara a elecciones"

Jaime Alberto Cabal, presidente de los comerciantes de Fenalco, manifestó su profundo desconcierto ante la reciente afirmación del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien propuso hipotéticamente subir el salario mínimo a $1,800,000 pesos.

Cabal enfáticamente señaló que el ministro, al no tener ninguna competencia en el tema salarial, está "haciendo demagogia barata de cara a las elecciones próximas". La responsabilidad de liderar y discutir el incremento salarial recae sobre el Ministro de Trabajo y la Mesa de Concertación Laboral.

Salario mínimo Foto: Bluradio

Fenalco sostiene que esta intervención prácticamente "dinamita la mesa de concertación laboral" para este año. Cabal calificó el hecho como una "payasada" y un "irrespeto" hacia los sindicatos y gremios, dejando a la mesa de concertación "pintada en la pared" y como "convidada de piedra". Esta situación llevó a Fenalco a reafirmar su posición de no sentarse en dicha mesa.



Impacto

La controversia se centra en si la cifra mencionada por el ministro incluye o no el auxilio de transporte. Si la propuesta de $1,800,000 pesos se refiriera únicamente al salario mínimo base (actualmente en $1,423,500), el incremento ascendería a un 26.44%.

Salario mínimo / Foto: Defensoría

Si la cifra de $1,800,000 pesos incluyera el subsidio de transporte, la situación sería "un poquito menos duro el golpe". No obstante, dado que el salario mínimo más el subsidio de transporte es hoy de $1,600,000, un aumento de este tipo representaría un incremento cercano al 11% o 12%. Además, si el salario mínimo se fijara en $1,800,000 solo, la suma con el auxilio de transporte superaría los $2,000,000 de pesos.



Consecuencias inflacionarias

Cualquiera que sea el cálculo, un incremento del 11% o 12% es dos veces más que la inflación. El presidente de Fenalco alertó que no existe precedente en Colombia de un aumento del salario mínimo que duplique la inflación.



Inflación en Colombia Foto: Image FX

Este incremento desmedido tiene "consecuencias inflacionarias para el país", afectando no solo a las empresas. El alza del salario mínimo indexa una gran cantidad de bienes y servicios, incluyendo el transporte, los seguros y los cupones de salud, lo que genera efectos inflacionarios. De esta manera, "sale lo comido por lo servido".

Escuche aquí la entrevista: