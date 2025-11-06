En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Si fuera por nosotros el salario mínimo subiría menos del 10%: Anif

Si fuera por nosotros el salario mínimo subiría menos del 10%: Anif

El centro de pensamiento Anif respondió al polémico video del ministro Armando Benedetti anunciando que el salario mínimo podría llegar a 1'800.000 al cierre del año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad