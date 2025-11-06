Si fuera por nosotros el salario mínimo subiría menos del 10%: Anif

El Centro de Pensamiento Anif pide al Gobierno que el aumento del salario mínimo para 2026 esté por debajo del 10% tras el polémico video del ministro del interior, Armando Benedetti, anunciando un mínimo de 1.800.000 al cierre del año.

Para el presidente de la entidad, José Ignacio López, no es conveniente, y es además peligroso mezclar el incremento del salario mínimo con la campaña electoral.

Aunque el salario se negocia entre trabajadores, empleados y empresarios todos los años, la verdad es que el Gobierno tiene la última palabra y el presidente la pluma para firmar el decreto y por eso el video del ministro Benedetti llevó a todo el mundo a sacar la calculadora y tratar de anticipar el incremento.

"Si fuera por nosotros, deberíamos estar hablando de un salario mínimo que que sea de de de un solo dígito", aseguró López.



Para Anif lo técnico y lo correcto es entregarle a los trabajadores el salario mínimo más la productividad, una cifra que para este año puede estar por debajo del diez por ciento.

A pesar del incremento del salario mínimo en los últimos años, la verdad es que los salarios en Colombia en general están creciendo mucho más despacio.

El aumento del salario mínimo para 2026 desde ya está en la mesa del Gobierno Foto: Blu Radio

De un lado, tenemos, según Anif, el grupo de trabajadores, que es cada vez más grande, ganándose menos del salario mínimo, y el grupo de los que ganan por encima del mínimo, que año a año, ven cómo su sueldo se va deslizando hacia el mínimo que debe pagarse a un trabajador.

"Hubo un comunicado, un video del ministro del interior que nos parece que precisamente mezcla lo técnico con lo con lo electoral, y eso es inconveniente", agregó.

Un salario mínimo en Colombia está en 1.423.500 y el subsidio de transporte equivale a 200.000.