Armando Benedetti anticipa en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026 en Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, abrió el debate sobre el salario mínimo del próximo año al sugerir que podría alcanzar los $1.800.000. Lo hizo a través de uno de sus videos en redes sociales, en el que además mencionó la necesidad de dar continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro.

“Cuando Petro llegó a la Presidencia, el salario mínimo estaba por debajo de un millón de pesos; este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana el 100 % de sus festivos y domingos”, afirmó el jefe de la cartera política. “La clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a ellos”, agregó.

La cifra mencionada por Benedetti representaría un incremento del 26,4 % frente al salario base actual, que se ubica en $1.423.000, sin incluir el auxilio de transporte. Si se toma en cuenta el salario total con subsidio —que en 2025 fue de $1.623.500—, el aumento rondaría el 10,8 %.

Aunque el anuncio no constituye una decisión oficial, sí marca el tono del próximo proceso de negociación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, el cual tradicionalmente se desarrolla en diciembre.



En 2024, el Gobierno fijó el incremento del salario mínimo por decreto, luego de que las partes no lograran un consenso. En ese momento, fue el presidente Gustavo Petro quien confirmó que el aumento sería del 9,54%, equivalente a $123.500.