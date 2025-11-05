En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Armando Benedetti anticipa en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026 en Colombia

Armando Benedetti anticipa en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026 en Colombia

La cifra mencionada por Benedetti representaría un incremento del 26,4 % frente al salario mínimo base actual, que se ubica en $1.423.000, sin incluir el auxilio de transporte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad