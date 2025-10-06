Aumento del salario mínimo traerá buenas noticias para estos pensionados en Colombia

La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para el 2026 se encuentra en el centro del debate, especialmente por la intención del Gobierno nacional de insistir en un incremento que supere la cifra de inflación.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha señalado que esta postura se mantendrá, tal como lo ha reiterado el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de impulsar un "efecto redistributivo evidente" y generar "impactos significativos en los indicadores de pobreza".

Cabe recordar que, paralelamente, hace unos días se conoció la radicación del proyecto de ley 304 de 2025 en la Cámara de Representantes, que propone establecer un salario mínimo diferenciado basado en el nivel de estudios.

La iniciativa, presentada por Silvio José Carrasquilla, busca garantizar un pago más justo y acorde a la preparación, reconociendo el mérito de quienes han invertido tiempo y recursos en su formación.



¿Si sube el salario mínimo, cuánto recibirían los que se pensionen en 2026?

Frente a este panorama, Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del observatorio laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó a Blu Radio cómo afectaría a las pensiones de los colombianos el ajuste del salario mínimo en el 2026.



Según dijo, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, para que las pensiones mantengan su capacidad adquisitiva, el 1 de enero de cada año el valor debe ser ajustado en un "porcentaje equivalente al índice inflacionario del año inmediatamente anterior".

Además, la norma exige, según dijo, una relación directa entre el ajuste del salario mínimo y el valor de las mesadas: "Tienen que ajustarse en el porcentaje que finalmente se determine para el incremento de este tipo de salarios".

¿La pensión puede ser menor al salario mínimo legal?

También añadió que "en el evento en que las mesadas que sean ligeramente superiores al salario mínimo legal, estas estarían llamadas a ajustarse por IPC, pero si dicho ajuste deja la mesada en una porción o en un valor inferior al salario mínimo legal, deberá corregirse para efectos de garantizar que la mesada pensional mínima equivalga al salario mínimo legal".

Por último, Valdivieso Rueda añadió que aunque actualmente no está rigiendo la reforma pensional, este articulo está especificado en ella, por lo tanto, una vez empiece a regir, esta medida será reiterada.

