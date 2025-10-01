Por ley, trabajadores ganarían lo justo según sus estudios: el salario mínimo sería mayor

Una gran noticia se asoma para miles de trabajadores y estudiantes del país. Tras la radicación del proyecto de ley 304 de 2025 en la Cámara de Representantes, se abrió la puerta a lo que podría convertirse en un cambio significativo en la vida laboral de muchos colombianos.

La iniciativa, presentada por el congresista Silvio José Carrasquilla, busca establecer un salario mínimo diferenciado según el nivel de estudios alcanzado, ya sea técnico, tecnólogo o profesional. El objetivo es incentivar el esfuerzo académico en el país y garantizar un pago más justo, acorde con la preparación de cada trabajador.

Durante años, miles de estudiantes han recibido salarios injustos. Después de invertir grandes sumas de dinero en sus estudios, terminan percibiendo sueldos cercanos al salario mínimo, sin importar la preparación obtenida ni las deudas adquiridas, muchas de ellas con el Icetex.

Con esta propuesta se pretende cerrar esa brecha y permitir que el mercado laboral reconozca de manera real el mérito académico de cada persona.



¿Cuánto le pagarían a técnicos, tecnólogos y profesionales?

El proyecto plantea que la escala de pago no sea un techo, sino una base obligatoria que los empleadores deban respetar al momento de contratar, reconociendo así la formación del trabajador. De esta manera, los rangos propuestos son:



Profesionales universitarios : mínimo 2,5 salarios mínimos legales vigentes.

: mínimo 2,5 salarios mínimos legales vigentes. Tecnólogos: mínimo 2 salarios mínimos legales vigentes.

mínimo 2 salarios mínimos legales vigentes. Técnicos: mínimo 1,5 salarios mínimos legales vigentes.

Esto significa que un recién graduado en áreas como ingeniería, enfermería, derecho o cualquier otra carrera no tendría que aceptar empleos con remuneraciones cercanas al mínimo. En caso de aprobarse, la formación académica sería reconocida conforme a la inversión realizada en educación.



¿Esta ley me afectaría mis condiciones laborales actuales?

Un punto clave del proyecto es que la implementación de este salario mínimo diferenciado no afectará las condiciones actuales de los empleados que ya cuentan con contratos en mejores términos. En esos casos, los acuerdos laborales seguirán vigentes sin modificaciones.

La propuesta señala también que será responsabilidad del empleador cumplir con estos pagos, lo que evitaría que se presenten excusas contractuales para desconocer la norma o trasladar el peso económico al trabajador.



La ley eliminaría problemas con deudas de Icetex

La aprobación de esta ley podría aliviar uno de los mayores problemas de los profesionales recién graduados: las deudas con el Icetex. Actualmente, muchos enfrentan dificultades para pagar sus créditos debido a salarios insuficientes, lo que genera frustración y moras difíciles de cubrir.

Con un salario más acorde al nivel académico, se espera que los jóvenes puedan cumplir con sus obligaciones financieras y que el país logre retener talento, evitando la migración de profesionales hacia mercados extranjeros en busca de mejores condiciones.