Gobierno Petro busca forzar traslado de $9 billones de fondos privados a Colpensiones

En medio de las dificultades financieras por las que atraviesa el gobierno nacional, Colpensiones le está echando el ojo unos $9 billones de pesos que hoy están en los fondos privados de pensiones y está estudiando cómo forzar un traslado rápido de esos recursos. Además, envió una durísima carta a los presidentes de los fondos privados exigiendo el traslado sin dilaciones de los ahorros de los trabajadores en actividades de alto riesgo como bomberos, mineros, empleados del Inpec, entre otros.

“Si yo tengo esos $9 billones en Colpensiones me van a ayudar a mermar recursos del propuesto general de la nación, a contribuir con el pilar solidario y pagarle a los $3 millones de viejos a los que nunca antes le pagaron el bono pensional de $300.000 pesos”, dijo el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan.

En medio de este revuelo el Gobierno afronta una crisis fiscal de tal magnitud que ha suspendido la regla fiscal y está tramitando una reforma tributaria con la que busca $16.3 billones de pesos para financiar el presupuesto del próximo año.



Dussan dijo abiertamente que el gobierno busca obligar a la realización del traslado.

Por otra parte, se estudia la posibilidad de que los trabajadores de alto riesgo no tengan que hacer el proceso de doble asesoría para salir de los fondos privados y llegar a Colpensiones, por lo cual esta tarde habrá reunión entre los fondos privados y entidades del Gobierno para discutir del tema.

¿Qué son las cotizaciones de trabajadores de alto riesgo y por qué los fondos no las han trasladado a Colpensiones?



Los trabajadores en actividades de alto riesgo tienen derecho a que sus empresas coticen 10 puntos adicionales de su salario para financiar su pensión.

La ley que creó el esquema para estos trabajadores dice que deben estar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, sin embargo, un concepto del Ministerio del Trabajo en 2003 permitió que quienes no se trasladaron a Colpensiones en su momento recibieran esas cotizaciones en la AFP en la que están afiliados. Desde entonces un trabajador de alto riesgo afiliado al régimen privado recibe la cotización adicional en su cuenta individual.

En este contexto el Gobierno está intentando forzar los traslados de esos trabajadores hacia Colpensiones y desde julio la PILA (Planilla Integrada de Aportes) no permite que esos aportes adiciones se hagan para aquellos trabajadores afiliados a Colpensiones. Además, está estudiando eliminar el requisito de la doble asesoría para acelerar los traslados.

Publicidad

La carrera contra el tiempo: lograr el traslado antes de que entre a operar la reforma pensional

Si el traslado de estos 40.000 trabajadores se materializa antes de que entre a operar la reforma pensional, ellos se moverán a Colpensiones con los $9 billones de pesos bajo el brazo, como quiere Colpensiones. Por otra parte, si el traslado de estos afiliados se hace después de la entrada el vigencia de la reforma pensional es muy posible que los recursos se queden siendo administrados por las APF, tal y como establece la reforma pensional.

El tiempo es clave en un momento en el que el Gobierno enfrenta no solo una crisis fiscal sino un año de elecciones en el que ha querido convertir la reforma pensional en eje de campaña. Logrando que unos 920.000 adultos mayores en todo el país se inscriban para recibir el famoso bono pensional.

Publicidad

Aunque el Gobierno ya amplió a $230.000 pesos el bono para los afiliados de Colombia Mayor, la universalización del beneficio a los adultos mayores e 65 años sin pensión se daría cuando la reforma pensional entre a operar.