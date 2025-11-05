Lo vemos con buenos ojos, pero es una negociación: CTC a MinInterior sobre salario mínimo

Una propuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha encendido el debate sobre el salario mínimo en Colombia. Benedetti sugirió en redes sociales que el proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro busca la continuidad de los beneficios para el trabajador, indicando que un obrero que antes ganaba menos de un millón de pesos, hoy gana más de 1.600.000, casi el doble.

Ante esto, las centrales sindicales más representativas iniciaron reuniones para analizar el posible incremento, y la próxima semana se reunirán con sus economistas para revisar nuevos temas, señalando que el anuncio del ministro probablemente adelante la fecha de negociación.

"Sin duda, a todos nos coge por sorpresa lo que ha dicho el ministro, lo vemos con buenos ojos, pero eso es un proceso de negociación. De hecho, las centrales sindicales más representativas iniciamos nuestro proceso de reuniones para analizar lo que posiblemente podría ser el incremento del salario mínimo", indicó Caicedo.

Le puede interesar: Aumento del salario mínimo traerá buenas noticias para estos pensionados en Colombia



Jhon Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, defendió los incrementos progresivos del salario mínimo, argumentando que estos han contribuido a una menor deuda bancaria y a un importante poder adquisitivo.

"Eso ha contribuido a que hoy se produzca menos deuda bancaria, que exista un poder adquisitivo importante, que, de hecho, la banca anunciara su sanidad, eso significa que la gente no se está endeudando porque tiene un poder adquisitivo importante, además del crecimiento en algunos sectores que representan gran parte de la ocupación en este país", indicó Caicedo.

El dilema de las Pymes y la informalidad

Publicidad

A pesar del optimismo sindical, la discusión se centra en la capacidad del sector productivo para absorber un aumento tan significativo. Se planteó la preocupación sobre si el país estaría en capacidad de sostener este aumento, especialmente para los medianos y pequeños empresarios que constituyen la gran mayoría en Colombia y tienen una alta nómina de salario mínimo.

Escuche la entrevista: