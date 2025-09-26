Fenalco propone reforma constitucional y blindar credibilidad del Dane: "Es un tema sensible"

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, reveló em diálogo con Mañanas Blu la propuesta surgida de una extensa investigación y encuesta realizada con afiliados en 25 ciudades del país, la cual busca cambiar el rumbo del Estado para evitar la politización y la obstrucción del desarrollo nacional.

Las propuestas, que fueron ofrecidas a los candidatos y precandidatos presidenciales para enriquecer el debate, se basan en 12 principios rectores. Según Cabal, el análisis de las constituciones de 1863, 1886 y 1991 demuestra que "definitivamente el sustento presidencialista tiene un exceso de poder que hacia el futuro debería cambiar para evitar lo que está pasando".

Uno de los puntos centrales de la crítica radica en la discrecionalidad del Ejecutivo para manejar recursos y proyectos regionales, lo cual ha generado denuncias por parte de alcaldes y gobernadores.

“Mire la denuncia de los alcaldes y gobernadores en el sentido de que no han recibido un solo peso para los proyectos regionales por parte del Estado, a pesar de ser regiones productoras de impuestos de manera muy importante y contribuyendo al producto interno bruto,” afirmó Cabal.



Jaime Alberto Cabal. Foto FENALCO

El presidente de Fenalco enfatizó que el excesivo poder no debe quedar "al antojo de un presidente apoyar o no apoyar un proyecto regional como ha pasado en Cartagena, comoha pasado acá en Antioquia con el túnel del Toyo, como ha pasado en muchas regiones del país, dependiendo de la afinidad política o ideológica que se tenga. Eso no puede seguir pasando en Colombia".



La propuesta de independencia del Dane

Otra reforma fundamental propuesta por el gremio comercial apunta a separar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) del poder Ejecutivo.

Fenalco argumenta que el presidente no debería tener el poder del manejo de las estadísticas del país, pues este es "un tema muy sensible y muy importante para el sector empresarial, para los ciudadanos, para la para los empresarios en el extranjero".

La propuesta es clara: que el Dane, que hoy pertenece o ha pertenecido siempre al Ejecutivo, "pase a ser una entidad independiente como lo es el Banco de la República, es decir, que tenga una autonomía propia y de esa manera pues se blinda la credibilidad de las estadísticas del país que son tan importantes, especialmente las económicas".

Finalmente, al abordar el mecanismo para llevar a cabo estas reformas profundas a la conformación del Estado, Cabal fue enfático en que no es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. “Unas reformas de este tipo no necesitan para nada Asamblea Nacional Constituyente, necesitan es una reforma constitucional de acuerdo a las atribuciones que tiene el Congreso, un acto legislativo,” explicó.

Esto implicaría que las iniciativas pasen por "no cuatro debates, sino ocho debates en la Cámara y y en el Senado," como cualquier iniciativa para reformar apartes de la Constitución. Fenalco considera que la Constitución de 1991 es sólida y "simplemente hay que irla ajustando de acuerdo a la evolución y a la dinámica, no solamente del paso del tiempo, sino de la tendencia mundial y de los negocios," pero no comparte "para nada una Asamblea Nacional Constituyente".

