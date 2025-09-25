En vivo
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

"El ejecutivo puede manipular las cifras": Presidente de Fenalco propone que DANE sea independiente

Desde Medellín el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que hay cifras que entrega el DANE que “a veces no cuadran”.

Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Durante la instalación del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, realizó una propuesta que ya ha generado eco: que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sea una entidad independiente y ajena al Gobierno nacional.

Durante su intervención desde Medellín, Cabal manifestó que desde Fenalco han planteado reducir el poder presidencial en el manejo de las estadísticas y, por ello, invitó a que “el DANE pase a ser una entidad independiente, libre de cualquier manipulación de cualquier Gobierno”.

El presidente de Fenalco explicó que el DANE debe ser una entidad similar al Banco de la República y, con ese propósito, entregará en las próximas semanas un documento denominado por Cabal como el “libro blanco”, con el que pretenden que todos los precandidatos presidenciales conozcan algunas de las necesidades del país.

“Nosotros consideramos —y es una entidad que depende del Ejecutivo— que en cualquier momento este puede manipular las cifras. Por eso creemos que debe ser independiente. A veces hay cifras que no cuadran con la realidad”, aseveró Cabal.

Finalmente, desde la capital de Antioquia, el dirigente gremial indicó que dentro de esas propuestas para 2026 está que no se creen más impuestos y que se reduzca la cantidad de leyes, de modo que los colombianos tengan la posibilidad de acceder a mejores condiciones económicas y, por ende, sea más fácil emprender para millones de personas.

