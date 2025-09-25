Mesas de Participación de Víctimas respaldan gestión de reparación del Gobierno Nacional

La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, en representación de las mesas departamentales, municipales y de víctimas en el exterior, emitió un comunicado en el que reconoce y respalda la labor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Según el comunicado, la llegada de Adith Romero Polanco ha significado un cambio profundo en la forma de entender la política pública, con un enfoque de humanidad, cercanía y dignidad hacia más de 10 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, lo que representa cerca del 20 % de la población colombiana.

La @UnidadVictimas ha entregado Ayuda Humanitaria Inmediata (AIH) a más de 1900 familias en Montecristo, Bolívar, destinada comunidades confinadas en corregimientos como Alto Caribona, Palmachica, Campo Alegre, El Paraíso y sus respectivas veredas. #LaUnidadEnLasRegiones pic.twitter.com/gVCluyuGUY — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) September 24, 2025

"En apenas tres meses y medio de gestión, la Unidad ha logrado avances tangibles en materia de reparación, destacándose la entrega de miles de cartas de indemnización en departamentos como Valle del Cauca, Caquetá, Huila, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Santander y Cesar. Las inversiones, superiores a 80.000 millones de pesos, reflejan, según el pronunciamiento, el compromiso de pasar del escritorio al territorio con una gestión seria, eficiente y comprometida", dice el comunicado.

La Mesa Nacional también rechazó los señalamientos clasistas y despectivos contra Romero Polanco, quien trabajó como escolta antes de llegar a la dirección de la entidad. “Su vida demuestra que el conflicto no logró arrebatarle sus sueños ni sus ilusiones de ser un mejor ser humano. Hoy su ejemplo se convierte en un símbolo de superación y esperanza para millones de víctimas”, señala el documento.



En Pitalito #Huila la @UnidadVictimas realizó la entrega de 210 cartas de indemnización, por un valor de $2.260 millones, como medida de reparación a víctimas del conflicto armado. pic.twitter.com/NNSPlQ9gLv — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) September 14, 2025

Finalmente, la Mesa Nacional ratificó que la designación de Romero Polanco "fue una decisión justa, acertada y simbólica, al confiar este cargo en una víctima del conflicto". La organización sostuvo que con ello se fortalece el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida", garantizando que las soluciones perdurables se construyan desde quienes conocen en carne propia los impactos de la guerra.