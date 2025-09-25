En vivo
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Petro en la ONU
Once Caldas

Mesas de Participación de Víctimas respaldan gestión de reparación del Gobierno Nacional

La Unidad de Víctimas ha logrado entregar más de 20.000 cartas de indemnización a víctimas en varios departamentos del país.

Unidad para las Víctimas ha entregado cerca de 600.000 indemnizaciones durante Gobierno Petro
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, en representación de las mesas departamentales, municipales y de víctimas en el exterior, emitió un comunicado en el que reconoce y respalda la labor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Según el comunicado, la llegada de Adith Romero Polanco ha significado un cambio profundo en la forma de entender la política pública, con un enfoque de humanidad, cercanía y dignidad hacia más de 10 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, lo que representa cerca del 20 % de la población colombiana.

"En apenas tres meses y medio de gestión, la Unidad ha logrado avances tangibles en materia de reparación, destacándose la entrega de miles de cartas de indemnización en departamentos como Valle del Cauca, Caquetá, Huila, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Santander y Cesar. Las inversiones, superiores a 80.000 millones de pesos, reflejan, según el pronunciamiento, el compromiso de pasar del escritorio al territorio con una gestión seria, eficiente y comprometida", dice el comunicado.

La Mesa Nacional también rechazó los señalamientos clasistas y despectivos contra Romero Polanco, quien trabajó como escolta antes de llegar a la dirección de la entidad. “Su vida demuestra que el conflicto no logró arrebatarle sus sueños ni sus ilusiones de ser un mejor ser humano. Hoy su ejemplo se convierte en un símbolo de superación y esperanza para millones de víctimas”, señala el documento.

Finalmente, la Mesa Nacional ratificó que la designación de Romero Polanco "fue una decisión justa, acertada y simbólica, al confiar este cargo en una víctima del conflicto". La organización sostuvo que con ello se fortalece el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida", garantizando que las soluciones perdurables se construyan desde quienes conocen en carne propia los impactos de la guerra.

