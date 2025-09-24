A la cárcel presunto responsable de asesinar a un campesino en Landázuri, Santander

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra David Alejandro Melo Martínez, señalado como presunto responsable del delito de homicidio agravado en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Landázuri, Santander.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Seccional Santander, el caso se remonta al 10 de junio de 2025, cuando en un sector de la vereda Mira Lindo, Melo Martínez, en compañía de otro hombre, habría abordado a un ciudadano de 56 años y lo atacó con un arma cortopunzante (machete) ocasionándole múltiples heridas que terminaron con su vida.
La víctima fue identificada como Alirio Zambrano.
El procesado fue capturado el pasado 18 de septiembre por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.
Tras la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, el juez consideró que existían elementos de prueba suficientes para enviarlo a prisión mientras avanza el proceso en su contra.
En Landázuri se han registrado más de cinco homicidios en lo que va de 2025.
Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir trabajando en la investigación y judicialización de los responsables de hechos violentos que afectan la seguridad y tranquilidad en esa zona de Santander.