Estudiantes se tomaron Alcaldía de Landazuri por falta de docentes

Más de 150 estudiantes del colegio Landazuri se tomaron las instalaciones de la Alcaldía en protesta porque no tienen docentes de las asignaturas de castellano, matemáticas y química, “la secretaria de Educación se había comprometido a que el viernes 24 de marzo ya nos asignaban los docentes y hoy llegamos a estudiar y no llegaron los profesores”, dijo Santiago Rodríguez, representante de los estudiantes.



Además de la falta de docentes los estudiantes aseguran que el restaurante escolar no está en funcionamiento y no cuentan tampoco con laboratorios.



Hace 15 días los estudiantes también habían protagonizado una jornada de protesta, se habían tomado las instalaciones del colegio y cerrado con candado las puertas en protesta por la falta de docentes.



Aseguraron que el paro será indefinido y continuarán con las manifestaciones hasta que haya una solución por parte de la alcaldía y el gobierno departamental.



