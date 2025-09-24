Unidad para las Víctimas ha entregado unas 600.000 indemnizaciones durante Gobierno Petro

La Unidad para las Víctimas sigue trabajando por los sobrevivientes del conflicto armado en temas como indemnización individual, reparación colectiva, atención humanitaria y presencia en los territorios, en línea con las metas trazadas por el Gobierno Petro y con avances tangibles en todas las regiones del país.

Mediante la estrategia “Del Escritorio al Territorio” la Unidad para las Víctimas ha acercado la oferta institucional a las comunidades más afectadas por el conflicto armado, entregando en los últimos tres meses 25.970 indemnizaciones por un valor de $293.000 millones, lo que representa el 87% de la gestión de este año.

La entidad también ha avanzado en el cumplimiento de fallos judiciales, ordenando 3.025 pagos por un valor de $96.545 millones, destinados a la reparación de víctimas en el marco de sentencias de restitución de derechos.

En paralelo, ha acompañado a más de 20.325 hogares con apoyos en especie y económicos, gracias a una inversión de $17.327 millones en ayuda humanitaria. Esta medida permitió atender de manera prioritaria a familias en condición de urgencia y vulnerabilidad.



Uno de los hitos más relevantes ha sido el retorno de 1.401 personas del pueblo Emberá a sus territorios ancestrales en el Chocó y Risaralda. Este proceso, el más grande realizado hasta ahora con esta población, incluyó 130 jeeps para trayectos rurales, 10 camiones para el traslado de enseres y más de 3.000 raciones alimentarias durante el tránsito.

Por otra parte, la entidad viene gestionando la entrega de bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en nueve departamentos y ha hecho entrega de más de 800 kits familiares y 840 rollos de tela, valorados en $942 millones, fueron destinados a fortalecer proyectos comunitarios y de autosostenibilidad.

Además, después de ocho años sin jornadas presenciales, la entidad reanudó la atención en Venezuela, donde fueron acompañadas 246 personas en Maracaibo, Caracas y San Cristóbal. Este hecho marca un avance en la atención transnacional de la población víctima.

Finalmente, durante el Gobierno Petro se han entregado cerca de 600.000 cartas de indemnización, con una inversión de $4,6 billones, superando las cifras alcanzadas en gobiernos anteriores, lo que demuestra resultados concretos para las víctimas del conflicto armado en todo el país.