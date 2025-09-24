Manifestaciones hoy en la calle 26 de Bogotá generan bloqueos: TransMilenio, afectado

En horas de la tarde de este miércoles, 24 de septiembre, se presenta una fuerte manifestación a la altura de la Avenida Ciudad de Cali con calle 26, que afectó la movilidad en una de las vías más importantes de la capital.

TransMilenio informó a través de redes sociales afectación a sus servicios: "Persiste la afectación en la operación en las rutas alimentadoras y zonales. Sin embargo, rutas alimentadoras pueden ingresar al Portal el Dorado presentando retrasos en los servicios".

Autoridades señalaron que ya se encuentra personal en la vía que avanza con actividades para mejorar las condiciones de movilidad en el sector.