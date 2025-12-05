Capturan a mujer con 46 animales en precarias condiciones en San Antonio de Prado, Medellín

Capturan a mujer que tenía en su poder 46 animales en mal estado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Uno de los caninos debió ser hospitalizado por su estado de gravedad, mientras que los demás fueron llevados al Centro de Bienestar animal la Perla, de la Alcaldía

Maltrato animal no son solo los golpes, es lo que demuestran varios casos recientes registrados en Antioquia, que han generado una investigación por parte de las autoridades. Uno de los ejemplos se registró en las últimas horas, cuando la Policía Nacional, el grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, adelantaron una intervención en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Al llegar los uniformados encontraron un grave panorama: había olor a amoniaco, el lugar no tenía ventilación, las cucarachas, material fecal y orina rondaban por el piso, además de que las cobijas estaban mojadas y estaban hacinados 30 caninos y 16 felinos en malas condiciones, algunos de ellos con dificultades de movilidad, signos de desnutrición, deterioro en su pelaje y parásitos.

Durante la diligencia de allanamiento fue capturada una mujer de 64 años, señalada por el delito de maltrato animal. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: "Estos animales se encontraban en condiciones físicas y sanitarias bastante preocupantes, varios de ellos postrados, con afectaciones en su tren posterior, pelaje deteriorado, baja condición corporal e inadecuadas condiciones de higiene. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.", señaló el oficial.



Los animales que allí residían presentaban comportamientos nerviosos y sumisos propios de un entorno de maltrato animal, además de que hallaron medicamentos vencidos, recipientes en mal estado y guacales deteriorados, por lo que estos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración médica, registro, desparasitación, vacunación y toda la atención, mientras que uno de los caninos debió ser hospitalizado por su estado de gravedad.

La secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Marcela Ruiz, destacó que la acumulación irregular es un fenómeno relevante dentro de la construcción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal: "La protección y el bienestar de nuestros animales es una prioridad. La acumulación es también una de las problemáticas que estamos enfrentando. Estamos construyendo la política de protección y bienestar animal con la que también buscamos visibilizar estas problemáticas que se presentan y la mejor manera para que podamos concurrir todas las entidades", indicó la funcionaria.

Medellín suma cerca de 3.900 rescates y más de 500 atenciones por denuncias de maltrato animal en 2025.