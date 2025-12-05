Capturaron en Medellín a dominicano que falsificó información para entrar en sistema migratorio

Un ciudadano dominicano llegó a la sede de Migración Colombia ubicada en el sector de Belén, suroccidente de la ciudad de Medellín, para registrarse en el sistema de control migratorio automatizado Biomig, utilizando documentos colombianos obtenidos de forma irregular. El hombre entregó su pasaporte y esperó con tranquilidad la validación. Pero la experiencia de los oficiales de Migración Colombia detectó detalles que no encajaban.

En la entrevista migratoria, las autoridades detectaron varias inconsistencias que encendieron las alarmas y ahí empezó una verificación minuciosa con entidades de Colombia y República Dominicana, lo que permitió descubrir que el extranjero había obtenido documentación colombiana fraudulenta.

Se trata de una falta grave que vulnera las normas migratorias de Colombia. Con la evidencia suficiente, la entidad tramitó de inmediato una medida administrativa de expulsión. El ciudadano dominicano fue trasladado al Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde abordó un vuelo hacia su país de origen.

El procedimiento se realizó bajo los lineamientos legales y respetando la dignidad humana, como parte del compromiso de la entidad con un control migratorio transparente y efectivo, así lo aclaró Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.



Biomig es el sistema de control migratorio automatizado de Migración Colombia que utiliza tecnología biométrica, como el reconocimiento del iris o del rostro, para agilizar los procesos de entrada y salida del territorio nacional.

En el país, Migración Colombia ha detectado recientemente varios casos de ciudadanos dominicanos que se presentan ante distintas autoridades como venezolanos, con el fin de obtener documentación colombiana de manera fraudulenta. Estas maniobras buscan facilitar viajes hacia naciones que no exigen visa a los colombianos.

Hasta finales del mes de noviembre de este año, según cifras de Migración Colombia, habrían sido inadmitidos a la ciudad de Medellín cerca de 60 ciudadanos extranjeros, principalmente por falsedad de documentos y delitos sexuales.