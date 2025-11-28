En vivo
Trump dice que acabará la migración desde el "tercer mundo"

Trump dice que acabará la migración desde el "tercer mundo"

También amenazó con revocar "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, y con "expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos".

