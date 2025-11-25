En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump indulta dos pavos por Acción de Gracias y se burla de Biden en la Casa Blanca

Trump indulta dos pavos por Acción de Gracias y se burla de Biden en la Casa Blanca

Los dos pavos fueron elegidos en el concurso que organiza cada año la Federación Nacional del Pavo. Durmieron en un lujoso y, tras recibir el perdón presidencial, pasarán el resto de sus vidas bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Trump indulta dos pavos por Acción de Gracias
Trump indulta dos pavos por Acción de Gracias
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad