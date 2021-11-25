En vivo
Día de Acción de Gracias

  • Trump indulta dos pavos por Acción de Gracias
    Foto: AFP
    Mundo

    Trump indulta dos pavos por Acción de Gracias y se burla de Biden en la Casa Blanca

    Los dos pavos fueron elegidos en el concurso que organiza cada año la Federación Nacional del Pavo. Durmieron en un lujoso y, tras recibir el perdón presidencial, pasarán el resto de sus vidas bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

  • Alberto Linero.jpg
    Alberto Linero
    Foto: Instagram @PLinero
    Opinión

    Acción de gracias: reconocer y descubrir las cosas buenas de la vida debería ser una tarea diaria

    Evalúa tu cotidianidad hoy y sé capaz de encontrar los motivos necesarios para agradecer.

