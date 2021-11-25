Blu Radio Día de Acción de Gracias
Día de Acción de Gracias
-
Trump indulta dos pavos por Acción de Gracias y se burla de Biden en la Casa Blanca
Los dos pavos fueron elegidos en el concurso que organiza cada año la Federación Nacional del Pavo. Durmieron en un lujoso y, tras recibir el perdón presidencial, pasarán el resto de sus vidas bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
-
Acción de gracias: reconocer y descubrir las cosas buenas de la vida debería ser una tarea diaria
Evalúa tu cotidianidad hoy y sé capaz de encontrar los motivos necesarios para agradecer.