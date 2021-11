Acción de gracias: reconocer y descubrir las cosas buenas de la vida debería ser una tarea diaria

Una de las prácticas culturales que admiro de Estado Unidos, es el día de Acción de Gracias.

Ellos, desde una experiencia histórica que se remonta a la llegada de los colonos ingleses a tierras norteamericanas, y que de alguna manera conmemora el encuentro y la ayuda que prestaron algunos indígenas a los ingleses para llevar a cabo las primeras cosechas en esas tierras, dedican un día a agradecer.

Me gusta, porque creo en el poder de dar gracias, y creo que cuando lo hacemos, tenemos por lo menos tres experiencias fundamentales:

Primero, reconocemos que no todo nos lo merecemos, no todo es fruto de nuestras capacidades y habilidades. También hay cosas en nuestras vidas que son frutos de la gratuidad, del amor de los otros.

No podemos vivir en esa dinámica de creer que todo lo alcanzamos por nuestros propios méritos, porque ello nos lleva a ser personas altaneras, egoístas y avaras, o puede también amargarnos, porque nos hace creer que cuando no recibimos algo, es una injusticia y vivimos siempre reclamándole a la vida lo que no tenemos.

En segundo lugar, quien agradece, es capaz de descubrir las cosas buenas que hay en su vida, es capaz de enfocarse en todas las experiencias, las bendiciones que hay a su alrededor. Y lo reconoce, no para sentirse conformista y resignarse, sino para contar con ello y salir adelante. La gente que agradece tiene una actitud de triunfador, porque solo triunfa quien puede reconocer los dones que se le han ofrecido a lo largo de la vida.

Y tercero, me parece que quien agradece, es capaz de darse cuenta de que más allá del regalo que recibe, existe alguien, y que más importante que ese obsequio, es quien lo entrega, porque lo material puede agotarse, pero la persona que hay detrás del detalle permanece.

Tú y yo, que tenemos tantas prácticas, podríamos unirnos a la acción de gracias y tomarnos un momento para reconocer cada cosa buena que hay en nuestras vidas.

Evalúa tu cotidianidad hoy y sé capaz de encontrar los motivos necesarios para agradecer.

