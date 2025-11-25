En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Maduro, según Axios

Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Maduro, según Axios

Según estas fuentes Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está "en fase de planificación".

Donald Trump y Nicolás Maduro
Trump habló de la carta de Nicolás Maduro.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad